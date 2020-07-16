РИАМО - 16 июл. В Подмосковье 15 июля за 12 часов выпало более 50 миллиметров осадков, что составляет 55,5% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Месячная норма осадков в июле составляет около 90 миллиметров.

«Облачные поля циклона и сегодня продолжат портить погоду на большей части европейской России. Запас влаги в них уже сокращается, и максимальные суммы, по расчетам, не превысят 10-20 миллиметров за 24 часа», - говорится в сообщении.

Но холодная погода пока сохранится: тучи по-прежнему мешают солнцу прогревать воздух. Днем температура в Средней полосе не превысит 20 градусов. Погода будет соответствовать сентябрю.

В Москве 16 и 17 июля температура будет ниже нормы - она составит плюс 17-19 градусов. 18 июля потеплеет, температура вернется к норме, будет плюс 22-24 градуса.