РИАМО - 16 июл. Найти площадку для занятия тем или иным уличным видом спорта можно во дворах московских домов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для занятия скейтбордингом и лонгбордингом в Москве открыто больше 30 площадок.

«В 2019 году в рамках программы «Мой район» в столице были открыты 20 скейт-парков и 12 памп-треков. Так, отточить мастерство и освоить парочку трюков на доске можно в Детском Черкизовском парке. Там появился большой экстремальный комплекс общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Также новые площадки появились у Нижнего Каменского пруда в 17-м микрорайоне Зеленограда, в Котловке на придомовой территории по улице Ремизова, дом 14, и в Северном Бутове на улице Старокачаловская, дом 22.

Для любителей панна-футбола летом 2019 года две площадки открылись в парке «Бабушкинский». Площадки есть и в Воронцовском парке, парке «Пальмира», у пруда на Джамгаровской улице и на Химкинском бульваре в Северном Тушине.

Для тех, кто увлекается текболом, в этом году на городских спортплощадках появятся специальные столы. Попробовать себя в этой игре или просто поиграть можно в сквере Победы на пересечении улиц Мусы Джалиля и Шипиловской.

В последние годы в скверах и во дворах появились площадки с тренажерами для воркаута. В 2019 году в Москве обустроили 92 специализированные площадки.

Еще одним видом спорта, которым можно заняться на улицах Москвы, является бейсбол. В 2018 году в парке «Братеевская пойма» появился профессиональный бейсбольный стадион. Здесь есть все, что нужно для игры: новый газон, трибуны и даже раздевалки с душевыми. Можно даже прийти и бесплатно посмотреть матчи.