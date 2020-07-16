РИАМО - 16 июл. В Москве утвердили предмет охраны главного дома усадьбы, построенной в конце XVIII - начале XIX веков на Гончарной улице, дом 16, строение 1, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Главный дом усадьбы на Гончарной улице — очень интересный столичный памятник. <...> В рамках масштабного исследования эксперты сформировали перечень всех исторических элементов, создающих уникальный облик памятника. Любые реставрационные работы теперь будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что фасад усадьбы можно отнести к зрелому московскому классицизму и ампиру. Здание украшено шестиколонным портиком, лепным декором, ионическими колоннами, арками, карнизами, модульонами и белокаменными подоконниками.

При этом в 1961–1962 годах была проведена реставрация дома усадьбы. Рабочие восстановили облик и планировку дома первой трети XIX века.