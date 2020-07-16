РИАМО - 16 июл. С 1 августа участники «Московского долголетия» смогут начать заниматься на открытом воздухе, для этого подобрали почти 200 объектов, в то же время в рамках проекта продолжат проводить дистанционные занятия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 1 августа мы частично возобновляем занятия спортом на свежем воздухе в рамках проекта. Для этого подобрано почти 200 объектов — это спортивные площадки, парковые зоны, скверы и дворовые территории», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В программу занятий на свежем воздухе входят занятия по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, танцам, гимнастике и другим направлениям. Записаться на занятия можно в центре социального обслуживания населения города Москвы в районе проживания. Полный перечень занятий скоро появится на сайте «Московского долголетия». Занятия проходят бесплатно.

При этом дистанционные занятия по-прежнему сохраняются для творческих и образовательных направлений.

Проект «Московское долголетие» создан в 2018 году.