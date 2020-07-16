РИАМО - 16 июл. После отказа на проведение массового мероприятия группа людей организовала несанкционированное шествие по Страстному бульвару, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 132 человека, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Граждане обратились в правительство города Москвы с заявкой на проведение массового мероприятия, где на основании указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-ум (с изменениями и дополнениями) им было отказано», - говорится в сообщении.

Несмотря на это, группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома №8 на Петровском бульваре и созданием помех в дорожном движении.

Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено.

В территориальные отделы полиции для разбирательства были доставлены 132 человека. В отношении них решался вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом.