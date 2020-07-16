РИАМО - 16 июл. Промышленный экспорт московских компаний в Израиль, Мексику и Вьетнам увеличился, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объем экспорта промышленной продукции московских компаний в Израиль ежегодно увеличивается. С января по май 2020 года производители экспортировали промышленных товаров на 47,8 миллиона долларов США — это почти в семь раз превышает показатели 2019 года за аналогичный период и почти в два раза больше, чем в целом за последние два года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что такого роста удалось добиться за счет экспорта товаров механического оборудования и коммуникационной аппаратуры.

Также увеличился объем экспорта промышленной продукции в Мексику и во Вьетнам. В Мексику он вырос почти в три раза и составил 10,25 миллиона долларов США, а во Вьетнам увеличился в 2,5 раза до 11,7 миллиона долларов США.

При этом Ефимов отметил, что общий объем внешней торговли с января по май этого года остался на уровне 2019 года и составил более 290 миллионов долларов США.

Наибольшим спросом среди товаров, которые поставляют за рубеж, пользуются товары машиностроения, механическое оборудование, косметическая и фармацевтическая продукция, а также продукция химической промышленности.