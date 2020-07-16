РИАМО - 16 июл. В Москве скончались еще 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, за весь период в городе умерли 4258 человек с коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба столицы.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что среди населения России коэффициент формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 26%. Число тяжелых случаев коронавируса в стране не превышает 3% от общего числа активных пациентов с Covid-19.
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16 ИЮЛЯ
- Собянин выразил надежду, что Москва избежит «жесткой» вспышки коронавируса.
- За последние сутки в столице умерли 24 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4258.
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