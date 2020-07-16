РИАМО - 16 июл. Функционал портала «Наш город» усовершенствовали и расширили, теперь москвичам будет проще сообщать о проблемах и отправлять предложения, касающиеся отдельного двора или целой улицы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

«Мы упростили механику отправки обращений и в целом расширили возможности портала. Теперь пользователи могут сами предлагать, какие темы нужно добавить в основной набор задач «Нашего города». Команда сайта вместе с ответственными городскими службами рассмотрит все идеи», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С помощью специальной формы на сайте можно отправить сообщение о проблеме, при этом нужно выбрать объект — поставить точку на карте Москвы, где обнаружено нарушение. Также можно воспользоваться поисковой строкой или переключиться на схему метрополитена для удобства.

Далее отобразится целый список проблемных тем в рамках выбранного вида объекта. Найти необходимую тему можно по ключевым словам через поисковую строку. Кроме того, с этого шага можно вообще начать заполнять форму. Если на портале нет необходимой темы, достаточно нажать на кнопку «Не нашли нужную тему?» и вписать ее самостоятельно.

Далее пользователь может дополнить форму информацией, это может быть анкета, фото или текст. Здесь же можно выделить проблему на фото с помощью встроенного инструмента.

Пользователи портала могут сообщить об отсутствии объекта на портале или о некорректной информации о нем.

На портал «Наш город» регулярно добавляют новые проблемные темы. Например, совсем недавно добавили тему «Некачественное содержание подвальных и чердачных помещений» в многоквартирных домах.

«Мы уделяем большое значение повышению стандартов работы портала. Анализируя обращения пользователей, работая с органами исполнительной власти города, ответственными балансодержателями территорий и контрольными органами, мы добавляем новые, востребованные жителями темы, повышаем скорость реакции ответственных организаций и, как следствие, — скорость устранения проблем», — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Сообщить о плохом содержании подвала или чердака можно, заполнив анкету на портале и указав в ней обнаруженные проблемы. Это могут быть повреждение конструктивных элементов, неисправность освещения, подтопление, мусор, наличие неприятного запаха.

«Сегодня в Москве действует полноценная цифровая экосистема взаимодействия города и жителей, с помощью которой горожане могут разрешить практически любую жизненную ситуацию. Портал «Наш город» — важный элемент этой экосистемы», — отметил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Ранее на портале «Наш город» реализовали возможность сообщить о проблемах ненадлежащего ухода за зелеными насаждениями. Кроме того, с его помощью можно контролировать порядок на территориях учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения.