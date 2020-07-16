РИАМО - 16 июл. Пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на сроки реконструкции библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук в столице, сейчас строительно-монтажные работы в библиотеке выполнены на 60%, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Ростехнадзора.

Здание библиотеки ИНИОН РАН — пример советского модернизма. Его построили в середине 1970-х годов по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова. В результате пожара 2015 года большая часть здания была утрачена. Произошло обрушение конструкций, которые затем разобрали для спасения уцелевших книг.

«Реконструкцию объекта планируется завершить в срок до 14 октября 2022 года в соответствии с календарным графиком производства работ. Сроки окончания реконструкции объекта в связи с пандемией коронавирусной инфекции не изменились», - сказал собеседник агентства.

На данный момент строительно-монтажные работы в библиотеке выполнены на 60%.

После реконструкции здание будет шестиэтажным - два подземных этажа и четыре наземных г-образной формы с квадратным внутренним двориком и внешней пешеходной эстакадой, которая будет проходить перед главным, северо-восточным фасадом. Она будет подниматься от уровня Нахимовского проспекта до уровня третьего этажа к центральному вестибюлю. На месте, где раньше располагался бассейн, запроектировано общественное пространство с газоном, цветником и пешеходной дорожкой.

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16 ИЮЛЯ

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