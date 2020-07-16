РИАМО - 16 июл. Из-за сильных дождей 15 июля на территории Московской области произошло подтопление 90 приусадебных участков, в общей сложности подтопленным остается 131 участок, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

На регион в июле обрушились сильные ливни, были подтоплены дачные участки и дома.

«За 15 июля произошло подтопление 90 дачных участков: городской округ Можайский - 69, Наро-Фоминский городской округ – 15, Волоколамский городской округ - шесть», - говорится в сообщении.

На данный момент последствия ливня ликвидируют 682 человека и 99 единиц техники.