РИАМО - 16 июл. В четверг в Подмосковье и столице ожидается прохладная и дождливая погода, температура воздуха поднимется до 22 градусов, атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 18-20, по области - 17-22 градуса. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 70%.

Характер погоды изменится мало. В регионе ожидается дождливая и облачная погода. Атмосферное давление начнет медленно расти, но останется ниже нормы, кислородный режим благоприятный.

По-прежнему высока вероятность недомоганий, обусловленных погодой, и обострений воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмы, ухудшения самочувствия, активности и настроения даже у лиц, не связывающих свое состояние с погодными условиями.