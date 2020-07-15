РИАМО - 15 июл. На размытом участке дороги «Уваровка — Ивакино — Можайск» — Хорошилово — Бабаево» в Можайском округе возобновили пешеходное движение, теперь жильцы близлежащих домов смогут пройти до магазинов и мест работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Участок дороги размыло из-за сильных дождей и перелива воды через реку Протву в ночь на 14 июля. По поручению губернатора Андрея Воробьева на место выехал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Чтобы восстановить пешеходное движение, специалисты установили на дороге временный настил длиной 11 метров.

«Вода в реке Протве поднялась настолько, что восстановительные работы на самой дороге до падения уровня воды невозможны. Поэтому, в первую очередь, мы обустроили временный пешеходный мостик. Проезд автомобилей будет временно организован через объездную дорогу в соседней деревне. Это удлинит путь для жителей на 1,5 километра», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Он отметил, что для обеспечения проезда по дороге отсыпят песок и щебень. Уже к утру 16 июля планируется запустить движение. А после того, как уровень воды нормализуется, дорожники приступят к восстановлению пострадавшей от дождя дороги и установке водопрупускной трубы.

Участок автодороги «Уваровка — Ивакино — Можайск» — Хорошилово — Бабаево» имеет переходный тип покрытия. Каждый день по нему проезжает порядка 300 автомобилей.

«С жителями деревень Хорошилово, Бабаево и Сальницы и ДНП Мечтаево, Лесная Губерния, Хорошилово-1 и Хорошилово-2 мы постоянно на связи, вся необходимая помощь оказывается. Уже сделан временный деревянный мост для пешеходов. Ведутся работы по укреплению временной объездной дороги через соседнюю деревню», - отметил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

По его словам, на сегодня уже организовано дежурство передвижного ФАПа и автобуса, чтобы жители при необходимости могли добраться до остановки общественного транспорта, магазина или аптечного пункта.

Дорожные и коммунальные службы продолжают устранять засоры дренажных систем и малых проточных гидронимов. При необходимости проводится перекачка вод с подтопленных участков.

Во всем Можайском городском округе в ликвидации последствий задействованы 128 человек и 32 единицы техники.