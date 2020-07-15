РИАМО - 15 июл. До конца текущего года в четырех городских округах Московской области из аварийного жилья планируется переселить порядка 400 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области

Минстрой Подмосковья провел селекторное совещание с руководителями профильных управлений администраций городских округов по вопросам переселения граждан из аварийного жилья.

«В ходе совещания обсуждалась ситуация по расселению аварийного фонда в Волоколамском, Орехово-Зуевском, Пушкинском городских округах, а также Электрогорске», – говорится в сообщении.

Начальник управления программ ликвидации аварийного жилья областного Минстроя Константин Лапин отметил, что в Подмосковье реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и нацпроекта «Жилье и городская среда» проходят в нормальном темпе. Основной задачей является своевременное завершение реализации проектов.

По его словам, в регионе поставлена задача представить подробный план-график прохождения всего процесса оформления по каждой квартире вплоть до переселения людей.

До конца текущего года в Волоколамске хотят переселить 68 граждан, живущих в 27 аварийных жилых домах с площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров, в Орехово-Зуевском округе - 156 человек из 56 помещений площадью 2,6 тысячи квадратных метров, в Пушкинском округе - 32 человека из 12 помещений площадью 526,3 квадратных метров, в Электрогорске - 122 человека из 43 помещений площадью более 1,5 тысяч квадратных метров.