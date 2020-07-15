РИАМО - 15 июл. Активисты из Сергиева Посада совершили символический авиаперелет со знаменем общественного движения «Русский мир» в честь юбилея победы Александра Невского над шведами и в преддверии фестиваля национальных видов спорта «Русский мир», говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Этим перелетом участники отметили историческую важность фигуры Александра Невского, а также дали обратный отсчёт до начала IV фестиваля национальных видов спорта «Русский мир», – говорится в сообщении.

Битва русских и шведских войск проходила 780 лет назад, 15 июля. Воины под предводительством Александра Невского разбили шведов, войско которых было больше русских сил. Данное сражение стало одним из важнейших в становлении и укреплении Российской государственности.

«Александр Невский - одна из важнейших исторических фигур Русского мира. В 19 лет, в юном возрасте, он возглавил русское войско и разгромил превосходящего числом и вооружением врага. Именно поэтому стяг Русского мира мы решили доставить в Переяславль Залесский, где родился Невский, на Александрову гору, где планируется установка памятника Александру Невскому. А в 2021 году тематику фестиваля «Русский мир» мы планируем приурочить к 800-летию великого полководца и отметить эту дату масштабной программой, по традиции у стен Лавры», – сообщил исполнительный директор фестиваля «Русский мир» Димитрий Сагал.

Фестиваль «Русский мир», который проводится каждый год, стал визитной карточкой Подмосковья. Его проводят у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В минувшем году фестиваль провели в День России, его гостями стали свыше 24 тысяч жителей и гостей Московской области.

Военно-историческая реконструкция является центральной площадкой фестиваля. Во время IV фестиваля «Русский мир» ее посвятят Великой Отечественной войне в честь 75-ой годовщины Великой Победы. Кроме того, участниками фестиваля станут представители традиционных видов спорта народов России, представители национальных ремесел, кухни и творчества.