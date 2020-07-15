РИАМО - 15 июл. Минэкологии Подмосковья выступило за внесение изменений в постановление правительства Московской области «О правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московской области», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства экологии и природопользования.

Предлагается ввести запрет на передвижение по воде на всех маломерных судах с мотором на запретных для добычи водных биоресурсов участках, а также во время нереста и зимовки рыбы.

«В Подмосковье, как и по всей России, возрастает антропогенное воздействие на водоемы и, соответственно, на водные биоресурсы. Это ведет к загрязнению вод, нехватке нерестилищ. Во время нереста рыба собирается в больших количествах на ограниченных участках, и это является большим соблазном для браконьеров. Кроме того, массовое скопление рыбы может привести к заморам в случае сброса в водоем загрязняющих веществ», – объяснила заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова

По ее словам, именно поэтому нужны жесткие ограничения на передвижение по воде в опасные для биоресурсов периоды. Она заявила, что контролировать нужно те водоемы и перемещение по ним, где находятся нерестилища и зимовальные ямы рыб и других обитателей водной среды, которые занесены в Красную книгу Подмосковья.

Сейчас в Московской области особо охраняются 10 видов рыб: стерлядь, синец, белоглазка, быстрянка, волжский подуст, чехонь, жерех, сом обыкновенный, европейский хариус, обыкновенный подкаменщик. В Красной книге региона находится европейская ручьевая минога.