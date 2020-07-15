РИАМО - 15 июл. Началось обустройство второй опоры путепровода через платную автодорогу «Северный обход Одинцово» со стороны Рублевского проезда, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Работы здесь ведутся в рамках строительства выезда из микрорайона Трехгорка на участке Рублевский проезд — «Новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь» Москва — Минск».

«В настоящий момент практически завершены бетонные работы на первой опоре путепровода со стороны поселка Трехгорка. Также на заводе завершено изготовление металлического пролетного строения путепровода весом 380 тонн, монтаж пролета начнется в сентябре», - говорится в сообщении.

Также в настоящий момент идут работы по сооружению основного хода и съездов со стороны Рублевского проезда.

Общая протяженность новой двухполосной дороги со съездами составит 4,2 километра, из которых 94,8 метра — это длина путепровода. В перспективе пропускная способность дороги составит порядка 10 тысяч автомобилей в сутки. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2020 года.

Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал во время обращения к жителям в феврале 2018 года.

«Сейчас жители населенных пунктов Ромашково и Немчиновка имеют единственную возможность выезда в сторону Москвы – по улице Московской поселка Немчиновка, что приводит к серьезным пробкам на данном участке», - добавляется в материале.

Появление новой дороги позволит снизить поток транзитного транспорта через жилую застройку Немчиновки и Ромашкова, а также даст жителям Трехгорки выезд на платную трассу «Северный обход Одинцово».