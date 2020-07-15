РИАМО - 15 июл. В отношении заместителя директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, такое решение принял суд в столице, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается», - говорится в сообщении.

По данным следствия, с февраля по октябрь 2018 года обвиняемый, выходя за пределы своих полномочий, в нарушение установленного порядка о согласовании крупных сделок с курирующим министерством, подписал дополнительное соглашение к госконтракту, в 10 раз занизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора.

В результате его незаконных действий ФГУП «Почта России» необоснованно выплатила подрядным организациям более чем 67 миллионов рублей.

Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается показаниями свидетелей, а также результатами проведённых оперативно-розыскных мероприятий.