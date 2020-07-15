РИАМО - 15 июл. В Московской области еще 85 земельных участков готовят для многодетных семей, начать предоставление участков семьям планируется уже летом 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

«Минмособлимуществом с 15 июня согласовано предоставление 33 участков семьям с тремя и более детьми, а также образование 52 участков для последующей передачи семьям», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день уже готовы земельные участки в 12 муниципалитетах. По семь земельных участков готовы для семей в Сергиево-Посадском округе и Ступине, пять - в Луховицах, три - в Егорьевске, по два – в Коломне, Истре и Шатуре, по одному – в Богородском, Волоколамском, Можайском округах, а также Красноармейске и Щелкове.

Кроме того, администрации занимаются образованием 32 земельных участков в деревне Степыгино Домодедова, 17 участков - в Орехово-Зуевском округе, два участка - в Луховицах, один - в городском округе Шаховская.