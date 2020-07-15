РИАМО - 15 июл. На заседании комиссии по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в сфере услуг по передаче электроэнергии рассмотрено 14 проектов инвестиционных программ 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Московской области.

Общая сумма финансирования в рамках инвестиционных проектов составила 25,8 миллиарда рублей. Проводимые мероприятия подразумевают работы по возведению, техническому перевооружению и реконструкции объектов электроэнергетики.

«Выполнение мероприятий инвестиционных программ направлено на обеспечение надежного и качественного электроснабжения на территории Московской области, а также повышение пропускной способности внешних электрических связей энергосистемы. Развитие электросетевого комплекса на территории Московской области положительно влияет на качество жизни населения, а также на повышение инвестиционной привлекательности региона», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

После выполнения работ по инвестиционным программам в Подмосковье начнут работать новые трансформаторы напряжения мощностью 1032,78 мегавольт-ампер. Будут построены и начнут работать 1529,77 километров линий электропередачи.

Инвестиционные программы уже согласовали с представителями комиссии. Их будут рассматривать в ходе заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Московской области. Председателем выступит депутат Государственной думы Российской Федерации Лидия Антонова.