РИАМО - 15 июл. Во время периода самоизоляции из-за коронавирусной инфекции пассажиропоток в Московской области упал на 88%, число рейсов сократили с 130 до 68 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
В Мособлдуме прошел круглый стол, во время которого обсудили проблемы перевозки пассажиров в Подмосковье.
«Организации-перевозчики в результате введенных ограничений оказались наиболее пострадавшими в этот период. Значительное снижение пассажиропотока привело к сокращению доходов», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.
Он отметил, что на федеральном и региональном уровне приняли меры по поддержке перевозчиков. Мособлдума в конце мая приняла закон, который откладывает обновление общественного транспорта до 1 января 2021 года.
Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев сообщил, что в Подмосковье до пандемии пассажиропоток на общественном транспорте составлял 2,2 миллиона человек в сутки. К 1 июня текущего года он упал до 766 тысяч человек, а в настоящее время составляет 1,5 миллиона.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
15 ИЮЛЯ
- Россияне, вернувшиеся вывозными рейсами домой, должны будут пройти двухнедельный карантин. Это распространяется и на иностранцев.
- Самые важные новости дня в карточках
- Летальность от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в России составила 2,3%. В целом, смертность за пять месяцев 2020 года не выросла по сравнению с прошлым годом.
- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.
- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.
- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.
Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19?
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.
- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.
- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии