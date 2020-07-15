РИАМО - 15 июл. В Подмосковье суд привлек к ответственности предпринимателя, который не уплатил в установленный срок наложенный на него административный штраф, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В ноябре 2019 года управление совместно с сотрудниками Подольской городской прокуратуры провели проверку в отношении ИП Ромадин О.В., который продает перепелиные яйца в торговом комплексе «Центральный» на территории Подольска. Специалисты проверили, как предприниматель соблюдает требования ветеринарного законодательства РФ.

«Выявлены нарушения Закона РФ «О ветеринарии» и «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), порядка оформления ВСД в электронной форме и порядка оформления ВСД на бумажных носителях», выражающиеся в отсутствии ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую продукцию», - говорится в сообщении.

После проверки управление привлекло к административной ответственности бизнесмена по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, также наложило на предпринимателя штраф в размере 3 тысяч рублей. Но в установленный срок бизнесмен не оплатил штраф.

Затем в отношении бизнесмена составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, после чего материалы дела отправили в суд №165 Озерского судебного района Московской области. В июне 2020 года суд решил наложить на нарушителя штраф в двукратном размере – 6 тысяч рублей.