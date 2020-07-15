РИАМО - 15 июл. В среду Центр управления регионом, расположенный в доме правительства Московской области, посетили представители администрации Санкт-Петербурга, они ознакомились с работой центра, сообщается в Instagram-аккаунте министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В состав делегации вошли руководители профильных департаментов по цифровизации городского хозяйства, развития прикладных и интеграционных систем, контроля в сфере управления имуществом Санкт-Петербурга.

«Гости смогли подробно ознакомиться с результатами внедрения принципиально нового подхода к управлению и выстраиванию контроля за процессами в Подмосковье», - говорится в сообщении.

На примере отраслевых блоков была представлена концепция центра управления регионом, которая позволяет подсвечивать точки напряженности в области, в динамике отслеживать результаты всех действий по отработке жалоб жителей и не допускать появления подобных проблем в будущем.

Центр управления регионом создан в Московской области в 2019 году. Он обеспечивает оперативное взаимодействие между министерствами и ведомствами, исключая дополнительные бюрократические ступени. С момента запуска центра в регионе количество жалоб жителей сократилось более чем в два раза.