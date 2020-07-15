РИАМО - 15 июл. В среду министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин побывал в Дубне, где проконтролировал благоустроенное в прошлом году пространство – набережную имени Менделеева и прилегающий Центральный парк, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В прошлом году при проверках были выявлены некоторые замечания по выполненным работам. В настоящее время подрядчик их устраняет в рамках гарантийных обязательств», - сказал Хайкин.

В прошлом году здесь обустроили линии наружного освещения, установили малые архитектурные формы, создали новую тропиночную сеть, уложили брусчатку.

На набережной обустроили и восстановили три спуска к воде и ротонды, построили волейбольную площадку. Для детей разных возрастов создали две площадки. Также тут появились амфитеатр, коворкинг и лекторий.