РИАМО - 15 июл. С 15% до 10% снижена ипотека для клиентов Сбербанка, у которых через данную кредитную организацию начисляется зарплата, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья», — говорится в сообщении.

Также банк снизил первоначальный взнос для клиентов, которые оформляют ипотеку без подтверждения дохода и занятости. При оформлении ипотеки они должны будут оплатить не 50% как ранее, а 30% от стоимости приобретаемого жилья.

Ранее Сбербанк проанализировал изменение зарплат жителей России за время пандемии короанвируса. Доходы россиян в марте-мае текущего года упали на 4%.