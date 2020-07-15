РИАМО - 15 июл. В среду в Подмосковье начнут свою работу летние кинотеатры в рамках проекта «Кинопарк», начало сеансов в 21:45, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Проект «Кинопарк» Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» откроется кинопоказами в Реутове и Королеве», - говорится в сообщении.

Летние кинотеатры региона начали свою работу в Год российского кино при поддержке правительства Подмосковья. В новом сезоне к проекту впервые присоединятся парк культуры и отдыха имени Н. Островского в Ступине и «Дом космонавтов» в Звездном городке.

В этом году изюминкой проекта станет включение в репертуар зарубежных картин, среди которых французская трагикомедия «1+1», основанная на реальных событиях, американская мелодрама «Начни сначала», испанский биографический фильм «Эскобар», романтическая комедия «Попробуй подкати».

Прошлый сезон, не всегда радовавший хорошей погодой, с мая по сентябрь собрал около 60 тысяч человек на 350 кинопоказах.