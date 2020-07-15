РИАМО - 15 июл. ОАО «Хлебпром» получила льготный заем в размере 55 миллионов рублей от фонда развития промышленности Московской области, средства пойдут на приобретение технологического оборудования, его наладку и монтаж, на организацию серийного кондитерского производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В ходе реализации проекта на предприятии будет создано около 100 новых рабочих мест. При этом «Хлебпром» расширит производство кондитерских изделий в Богородском городском округе.

«Кредит предоставлен компании по льготной ставке 2% годовых сроком на 3,9 года. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда рублей. При поддержке Мининвеста региональные предприятия также могут получить льготные займы в Фонде развития промышленности Московской области по ставке от 1% годовых», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Это второй льготный кредит, который получает компания. Ранее ОАО «Хлебпром» уже получал заем в размере 45 миллионов рублей. Благодаря этому компания закупила новое оборудование, построила и реконструировала производственные и складские помещения.

Подробную информацию о программах фонда и условиях кредитования можно узнать на инвестиционном портале Подмосковья. Также об условиях получения льготных займов можно найти на сайте фонда https://frpmo.ru.