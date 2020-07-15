РИАМО - 15 июл. Летом управляющие компании традиционно проверяют лифты, в июне в городском округе Королев отремонтировали 800 лифтов в многоквартирных домах, говорится в сообщении координационного совета муниципалитета.

Только в домах под управлением УК «Жилсервис» установлен 321 лифт, а на обслуживании АО «ЖКО» - 172 лифта. За прошедший месяц специализированные организации выполнили плановое техобслуживание и техническое освидетельствование 384 лифтов.

«Лифт – это сложная техника, корректная работа которой не только напрямую влияет на комфорт жителей, от нее также зависит их безопасность, поэтому в проверке механизмов и ремонте нет второстепенных моментов», – отмечает директор УК «Жилсервис» Сергей Дробышев.

Специалисты отремонтировали двери шахт, панели и натяжные устройства. Кроме того, были заменены электродвигатели лебедки и концентраторы связи, платы управления, микрофоны, табло и фотореверсы.

Управляющая компания «Жилкомплекс» за июнь также отремонтировала 410 лифтов. Была проведена замена дисплеев, разбитых в результате вандальных действий, ремонт дверей шахт и привода дверей кабины.

Каждый месяц управляющая компания проводит техническое обслуживание всех 848 лифтов на обслуживаемом фонде, которое включает в себя работы, направленные на обеспечение бесперебойной работы.

В рамках техобслуживания проводятся проверки всех механизмов, проведение смазочных, чистящих, наладочных и регулировочных работ, ремонт и замена изношенных частей в случае их неисправности.