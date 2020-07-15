РИАМО - 15 июл. После любого длительного перерыва в полетах пилоты проходят тщательную проверку, в том числе и после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, сообщил пилот первого класса Андрей Литвинов.

«Если у пилота перерыв больше трех месяцев, тогда он должен пройти тренажерную подготовку и выполнить несколько полетов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полету. Если перерыв полгода, год или больше, то там другая, более сложная процедура», – сказал Литвинов в интервью радио Sputnik.

В период пандемии российские авиакомпании стараются не допустить потерю пилотами летных навыков.

Он уточнил, что руководство авиакомпании по мере возможности пилотам дает пилотам летать.

«Да, не очень много рейсов дают, но это регулируют на уровне командиров летных отрядов и командиров эскадрилий. Сказать, что летчиков бросили на произвол судьбы, нельзя. Летчики под контролем, чтобы они не потеряли навыки», – добавил Литвинов.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Россияне, вернувшиеся вывозными рейсами домой, должны будут пройти двухнедельный карантин. Это распространяется и на иностранцев.

- Самые важные новости дня в карточках

- Летальность от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в России составила 2,3%. В целом, смертность за пять месяцев 2020 года не выросла по сравнению с прошлым годом.

- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.