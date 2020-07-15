РИАМО - 15 июл. В этом году в Московской области устранили свыше 220 нарушений в содержании средств наружного освещения по предписаниям, которые выписали инспекторы Госадмтехнадзора региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники регионального ведомства продолжают проводить спецоперацию «Свет». В ее рамках инспекторы осуществляют наблюдение за тем, в каком состоянии находятся средства наружного освещения, как содержат данные объекты в муниципалитетах Подмосковья.

«С начала 2020 года в результате спецоперации «Свет» в Подмосковье по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 221 нарушение в содержании средств наружного освещения в различных муниципальных образованиях Московской области», – говорится в сообщении.

Больше всего нарушений удалось устранить в Химках, Клину, Дмитровском и Богородском городских округах.