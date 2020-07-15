РИАМО - 15 июл. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают систематическом избиении шестилетнего пасынка, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

В январе 2020 года мужчина, проживая в квартире на юге Москвы совместно с женой и тремя ее детьми от первого брака, избивал и оскорблял одного из детей.

«Он лишал его пищи и питья, принуждал к выполнению физических упражнений с запредельными для малолетнего нагрузками, сопровождаемые оскорблениями», - говорится в сообщении.

Изначально мужчина подтвердил факт проявление грубости, но в дальнейшем свою вину не признал.

Также установлено, что ранее мать этих детей, находясь в трудной жизненной ситуации, неоднократно сдавала их в один из социальных центров Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело с обвинительным заключением направляется в суд.