РИАМО - 15 июл. Завершено расследование по факту загрязнения рек Беляна и Истра в городском округе Истра, инспекторы эконадзора установили, что виновником является ООО «Монолитстройсервис», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По данным производственного экологического контроля, в сточных водах зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций фосфат-ионов и железа общего», - говорится в сообщении.

Компания эксплуатирует очистные сооружения, с которых сточные воды сбрасываются в реки.

Нарушителей оштрафовали на 180 тысяч рублей. Они получили предписание довести степень очистки стоков до нормативных показателей.

Это не первый случай, когда компания нарушает природоохранное законодательство. Ранее она возвела в деревне Писково металлический забор, который препятствовал свободному доступу к Беляне. Минэкологии добилось демонтажа ограждения.