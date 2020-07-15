РИАМО - 15 июл. Зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин подарил детям с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации «Крылья Надежды» из Жуковского и Раменского экскурсии на теплоходе по Москве-реке, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«С «Крыльями Надежды» мы сотрудничаем давно и организуем подобные поездки ежегодно. Эта организация объединяет семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, в Раменском и Жуковском. Каждая поездка - это новые и приятные эмоции, что особенно важно для детей», – сказал Чистюхин.

Он высказал надежду, что речная прогулка подарит детям позитив и хорошее настроение.

«Особенную благодарность хочется выразить руководству «Гавани Надежды», которые традиционно и всегда качественно организуют экскурсии на теплоходе для детей», - заключил Чистюхин.