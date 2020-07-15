РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 июл. Глава Котельников Сергей Жигалкин контролирует ход благоустройства мемориала «Журавли», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ход благоустройства мемориала регулярно мониторится не только администрацией Котельников, но и находится на постоянном контроле у правительства Московской области. Приняты важные решения по интенсификации и сокращению сроков окончания работ без потери качества.

«Есть небольшие задержки с поставками материалов: сейчас сюда завезли только часть новой плитки. В остальном, все идет согласно графику» - сказал Жигалкин.

Он отметил, что уже скоро там появится новое освещение, озеленение, скамейки и бесплатный Wi-Fi.