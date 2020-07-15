РИАМО - 15 июл. С 05:30 18 июля до 05:00 20 июля движение на юго-западе Москвы будет частично ограничено из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» переходят на особый график работы. В районе участка «Саларьево» – «Коммунарка» Сокольнической линии метро будут работать компенсационные маршруты», - говорится в сообщении.

Движение ограничат по одной из полос дублера автодороги Солнцево - Бутово - Видное и организуют обособленный участок выделенной полосы на подъездной дороге к отстойно-разворотной площадке «Саларьево».

На участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда №905 до автодороги Солнцево - Бутово - Видное запретят парковку.

«Обращаем внимание водителей, что второй съезд на территорию торгового центра «Саларис» при движении с эстакады от улицы Родниковая будет закрыт», - уточняется в материале.