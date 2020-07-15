РИАМО - 15 июл. Сотрудники комитета по туризму Московской области провели проверку приоритетных туристских объектов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Главной целью поездки была оценка готовности объектов и инфраструктуры туристского показа Подмосковья к летнему сезону, а также контроль исполнения требований Роспотребнадзора.

«Представители комитета совместно с администрациями городских округов осмотрели музеи, гостиницы, рестораны и туристские объекты Сергиево-Посадского, Дмитровского, Рузского и Коломенского округов, Егорьевска, Зарайска, Солнечногорска, Воскресенска, Серпухова, Клина, Истры, Королева, Волоколамска, Чехова, Подольска и Красногорска», – говорится в сообщении.

После проведения каждой проверки специалисты составили отчеты, а также дали рекомендации по подготовке туристского сектора к началу летнего сезона.