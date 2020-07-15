РИАМО - 15 июл. Для упрощения процесса оплаты ежемесячных авансовых платежей по НДФЛ для иностранных граждан, которые работаю в России, в Московской области Единым миграционным центром разработано и запущено мобильное приложение, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

«Иностранные граждане, работающие на территории России, в соответствии с действующим законодательством, должны ежемесячно оплачивать налог на доходы. Наше мобильное приложение формирует QR-код, который позволяет упростить оплату авансовых платежей в отделениях банка, терминалах самообслуживания или в мобильных приложениях банков», - сказала директор ГБУ МО «Единый миграционный центр МО» Татьяна Куприна.

Она уточнила, что в приложении также содержится актуальная справочная информация о порядке пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан.

В QR-коде содержатся необходимые реквизиты и данные иностранного гражданина для безошибочной оплаты и последующей идентификации платежа. Применение кода исключает возможные ошибки при зачислении - теперь ни один платеж не сможет затеряться.

Благодаря QR-коду ускорен и процесс проверки патента. Контролирующие и правоохранительные органы, при проверке документов, в режиме онлайн, оперативно могут удостовериться действителен ли патент или просрочен.

Исполнение обязанности по авансовым платежам – это непременное условие действительности патента. Пропуск оплаты налога влечет прекращение действия патента и в таком случае деятельность трудовых мигрантов становится нелегальной.

Новое мобильное приложение, кроме того, что упрощает процесс оплаты авансовых платежей, еще обладает функцией напомнить пользователю о сроках и размерах оплаты.

«Сервис нацелен на сокращение нелегальной деятельности на территории Подмосковья и упрощение оплаты обязательных налогов иностранных граждан», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.