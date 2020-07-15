РИАМО - 15 июл. Карантинный для Российской Федерации объект нашли в Подмосковье в горшечных растениях сенполии, выращенных в Нидерландах, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

19 июня сотрудники управления провели досмотр горшечных растений сенполии на фитосанитарном контрольном посту на территории СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота». Во время проверки удалось выявить карантинный для России объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные трипсом сенполии уничтожили, руководствуясь фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс считается очень опасным и замечен более чем на 250 видах растений. Главный признак присутствия трипса – некрозы, выраженные светлыми пятнами или полосами, темными точками.

Распространяется трипс через ввоз на саженцах, горшечных и срезанных растениях, овощной рассаде и цветах. Кроме того, карантинный объект можно найти на семечках, косточковых и различных овощных культурах.