РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 июл. В Домодедове пешеходный переход возле школы на улице Советской оборудовали двумя искусственными неровностями, также там поставили ограждение, сообщил глава горокруга Александр Двойных.

«Родители учеников школы на улице Советской просили сделать дополнительный пешеходный переход рядом с образовательным учреждением. Для безопасности пешеходов оборудовали переход двумя искусственными неровностями и поставили ограждение», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также на улице Лунной рядом с остановкой общественного транспорта по просьбам жителей установили светофор.