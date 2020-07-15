РИАМО - 15 июл. В Серпухове работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном завершены на 60%, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главного управления государственного стройнадзора проверили процесс строительства ФОКа с плавательным бассейном в Серпухове. Возведением объекта занимается управление архитектуры и строительства администрации городского округа Серпухов, генеральным подрядчиком является ООО «СтройГрупп».

«На объекте выявлены нарушения требований технических регламентов, проектной документации, которые в ходе проверки были устранены. На данный момент на строительной площадке задействованы более 40 человек и четыре единицы техники», – отметил глава Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Ожидается, что возведение данного объекта будет закончено в текущем году.

Отследить ход строительства комплекса можно через мобильное приложение «Подмосковные стройки». Нужно подписаться на объект, а затем получать информацию об изменениях в строительстве ФОКа.