РИАМО - 15 июл. Рейд Госжилинспекции по проверке состояния газового оборудования провели в жилом доме в Королеве, в его рамках также проверили наличие договоров на обслуживание у жителей, говорится в сообщении пресс-службы Координационного совета Королева.

Сотрудники газовой службы «Проект-Сервис Групп» приехали в дом по улице Кирова на плановый поквартирный обход. Их работу оценила комиссия, состоящая из заместителя главы администрации округа Владимира Шабалдаса, старшего жилищного инспектора Госжилинспекции Феликса Тетеева, представителя управляющей компании Людмилы Самойловой и руководителя газовой службы Вусала Гулиева.

«В Королеве значительный процент многоквартирных домов оборудован газовыми плитами. Общедомовые газовые коммуникации и квартирное оборудование необходимо регулярно обслуживать, проверять рабочее состояние, это закреплено законодательно», – говорится в сообщении.

Каждый житель несет ответственность за состояние газового оборудования в своей квартире, его исправность должны проверять сотрудники специализированных газовых служб, для чего проводят плановые осмотры. Перед проведением плановых обходов УК заранее вывешивает на подъездах домов соответствующее объявление.

Если во время планового обхода жителя не было дома, он может позвонить в службу ЕДС и пригласить специалистов в удобное для него время. При наличии договора с газообслуживающей организацией вызов бесплатный.

Некоторые жители опасаются впускать в квартиру мошенников по видом представителей газовой компании. Необходимо быть внимательными, проверять удостоверение слесаря газовой службы, наличие фирменной одежды и соблюдение графика плановой проверки на сайте компании. В случае сомнений можно позвонить в свою УК для уточнения факта проверки вашего дома.

«Все работы, связанные с газовым оборудованием, должны проводить только специализированные службы. Самостоятельное проведение работ с газовым оборудованием запрещено законодательством и ставит под угрозу жизни жителей многоквартирного дома», – отметил Шабалдас.