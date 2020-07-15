РИАМО - 15 июл. Правоохранители задержали в Шатуре ранее судимую женщину по подозрению в краже банковской карты, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МО МВД России «Шатурский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что из ее квартиры в доме по улице Клары Цеткин пропала банковская карта. С нее позднее незаконно сняли денежные средства в размере более 19 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана 39-летняя ранее судимая местная жительница. По факту кражи банковской карты сотрудником Следственного отдела МО МВД возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.