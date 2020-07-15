РИАМО - 15 июл. Колледжи в Москве становятся популярнее с каждым годом, самый высокий конкурс наблюдается на курсы программирования и графического дизайна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве идет прием в колледжи. Они становятся популярнее с каждым годом. Уже в 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении профессии, причем востребованной на рынке труда», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что самый высокий конкурс при приеме в колледжи наблюдается на направлениях «программирование» и «графический дизайн»: более десяти человек на место.

По словам мэра, абитуриенты чаще стали интересоваться промышленными специальностями, например, оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств.

Кроме того, в колледжах можно получить образование по профессиям будущего: проектировщик 3D-печати в строительстве, архитектор территорий, сити-фермер, урбанист-эколог.

По мнению мэра Москвы, уровень качества среднего профобразования в столице можно понять через пример: на прошлогоднем чемпионате мира по профессиональному мастерству #WorldSkills москвичи завоевали шесть из 14 национальных медалей высшей пробы. На чемпионате России московской команде удалось выиграть больше всех золотых медалей.