РИАМО - 15 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья завершил плановую проверку школы на 1,1 тысячи мест на улице 1 Мая в Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Работы ведутся в графике. На строительной площадке задействовано порядка 80 человек и три единицы техники», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он добавил, что объект готов на 30%. Достроить школу планируют в третьем квартале 2021 года.

Сейчас на объекте бетонируют плиты перекрытия третьего этажа и монтируют внутренние перегородки.

На территории образовательного учреждения создадут физкультурно-спортивные, хозяйственные зоны, а также зоны для проведения мероприятий и ожидания родителей.

Следить за строительством объекта можно в мобильном приложении «Подмосковные стройки».