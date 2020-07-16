РИАМО - 16 июл. Заключительное заседание весенней сессии Московской областной думы пройдет в четверг, депутаты рассмотрят примерно 20 вопросов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что внеочередные заседания думы все равно будут проводиться, несмотря на окончание весенней сессии.

«Понимая сложность текущей ситуации, а также имея возможность проведения дистанционных мероприятий, можно сказать, что в этом году дума на каникулы фактически и не уйдет», – отметил Брынцалов.

Еще Мособлдума будет рассматривать вопрос подготовки региона к пожароопасному сезону в лесах. Сотрудники профильного комитета отправятся в Луховицы и обсудят результаты работы комитета лесного хозяйства по обеспечению пожарной безопасности. Во время встречи будут обсуждаться дальнейшие меры.

Во время расширенного заседания комитета по делам молодежи и спорта будет рассматриваться вопрос о деятельности спортивных федераций Московской области по летним видам спорта во время Covid-19.