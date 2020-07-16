РИАМО - 16 июл. Выпускники школ России, в том числе в Подмосковье и столице, в четверг будут сдавать Единый государственный экзамен по обществознанию и химии.
Основной период сдачи Единого госэкзамена в РФ стартовал 3 июля. В этот день прошли экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. Также выпускники уже сдали историю, математику, физику.
Госэкзамены по обществознанию и химии в Московской области буду сдавать более 20 тысяч выпускников. Для сдачи ЕГЭ задействуют 264 пункта проведения экзаменов, каждый из которых оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.
За проведением ЕГЭ в Подмосковье будут следить 554 общественных наблюдателя, в том числе 88 представителей Российского союза молодежи.
В Москве на сдачу Единого госэкзамена всего зарегистрировались порядка 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники 2020 года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет.
ЕГЭ в школах мегаполиса проводится с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе пункта проведения экзамена (ППЭ). Все пункты обеспечены многофункциональными устройствами для печати и сканирования, расходными материалами и специальной бумагой.
В ППЭ в Москве также проводится регулярная дезинфекция из-за ситуации с коронавирусом. Все сотрудники, задействованные в приеме ЕГЭ, в обязательном порядке прошли тестирование на Covid-19.
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