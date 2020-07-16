РИАМО - 16 июл. Выпускники школ России, в том числе в Подмосковье и столице, в четверг будут сдавать Единый государственный экзамен по обществознанию и химии.

Основной период сдачи Единого госэкзамена в РФ стартовал 3 июля. В этот день прошли экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. Также выпускники уже сдали историю, математику, физику.

Госэкзамены по обществознанию и химии в Московской области буду сдавать более 20 тысяч выпускников. Для сдачи ЕГЭ задействуют 264 пункта проведения экзаменов, каждый из которых оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

За проведением ЕГЭ в Подмосковье будут следить 554 общественных наблюдателя, в том числе 88 представителей Российского союза молодежи.

В Москве на сдачу Единого госэкзамена всего зарегистрировались порядка 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники 2020 года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет.

ЕГЭ в школах мегаполиса проводится с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе пункта проведения экзамена (ППЭ). Все пункты обеспечены многофункциональными устройствами для печати и сканирования, расходными материалами и специальной бумагой.

В ППЭ в Москве также проводится регулярная дезинфекция из-за ситуации с коронавирусом. Все сотрудники, задействованные в приеме ЕГЭ, в обязательном порядке прошли тестирование на Covid-19.

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Текстовая трансляция

15 ИЮЛЯ

- Россияне, вернувшиеся вывозными рейсами домой, должны будут пройти двухнедельный карантин. Это распространяется и на иностранцев.

- Самые важные новости дня в карточках

- Летальность от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19 в России составила 2,3%. В целом, смертность за пять месяцев 2020 года не выросла по сравнению с прошлым годом.

- Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Благодаря этому можно будет приступить к созданию средств специфической терапии и профилактики Covid-19.

- В Москве открыли свободную запись на тестирование на Covid‑19. Его проводят методом ПЦР для взрослых и детей.

- Около половины россиян ожидают новую вспышку Covid‑19. В Минздраве России также не исключают вероятности второй волны.

Хотим узнать ваше мнение Ожидаете ли вы новую вспышку Covid-19? 31% Да, уже пополнил стратегический запас масок 31% Нет, вторая волна нам не грозит 31% Я продолжаю соблюдать режим самоизоляции 31% Мне все равно, я живу как ни в чем не бывало Результаты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России выявлено 6 422 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 173 случая заражения. В Москве - 628 случаев.

- За минувшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 356 человек. В Москве выздоровели еще 1844 пациента.

- За последние сутки в столице умерли 29 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число летальных случаев в городе на текущий момент составляет 4234.