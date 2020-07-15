РИАМО - 15 июл. Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы, компания завершила организацию полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России на территории ОЭЗ «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня день рождения нового производства, и мы можем по праву называться кабельным заводом полного цикла. В России это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества», - подчеркнул генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.

Корпорация является самым крупным инвестором на территории особой экономической зоны. Она объединяет пять компаний: «ПРОМТЕХ-Дубна», «ОКБ «Аэрокосмические Системы», «Промтех-сервис», Дубненский кабельный завод и Дубненский завод коммутационной техники.

«Корпорация «Промтех» самый крупный работодатель подмосковной ОЭЗ. Сегодня на ее предприятиях создано 1,6 тысячи рабочих мест. А инвестиции в проекты корпорации составляют более 6 миллиардов рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.