РИАМО - 15 июл. На кадастровой карте Московской области появился памятник природы областного значения «Долина рек Хрипани и Куниловки в поселке Кратово», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Особо охраняемая природная территория была создана в декабре 1990 года, однако до последнего времени не имела четко очерченных границ», – говорится в сообщении.

Из-за этого природной территории угрожала малоэтажная застройка, изменение русел рек и захламление.

Территория имеет площадь 183 гектара. Она включает в себя долину реки Хрипани и впадающие ручьи с прудами, пойменными лесами, лугами, болотами, старовозрастными сосновыми и елово-сосновыми лесами.

Биологи обнаружили здесь много двукрылых, сетчатокрылых и перепончатокрылых насекомых и бабочек.

В Красные книги России и Московской области внесено обитающее здесь насекомое-паразит оруссус еловый. Помимо этого, в границах ООПТ выявлены другие краснокнижные виды – прыткая ящерица и обыкновенный осоед.

Режим особой охраны памятника природы включает запреты на строительство, распашку земель, прокладку дорог, прогон и выпас скота.