РИАМО - 15 июл. Комитет по конкурентной политике Московской области продолжает искать аналитика данных, основной целью сотрудника станет разработка аналитического портала, сообщается на официальном сайте ведомства.
«Главной задачей будущего сотрудника будет являться непосредственное участие в разработке аналитического портала. Для этого он должен знать, что такое статистический анализ, SQL, Tableau, Power Bi и Amplitude», - говорится в сообщении.
При этом будет бонусом опыт работы в научно-исследовательских организациях и исследовательских подразделениях университетов.
Приветствуется знание языков программирования и английского.
В ведомстве обещают достойную зарплату и премию по итогам проекта.
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