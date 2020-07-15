РИАМО - 15 июл. Комитет по конкурентной политике Московской области продолжает искать аналитика данных, основной целью сотрудника станет разработка аналитического портала, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Главной задачей будущего сотрудника будет являться непосредственное участие в разработке аналитического портала. Для этого он должен знать, что такое статистический анализ, SQL, Tableau, Power Bi и Amplitude», - говорится в сообщении.

При этом будет бонусом опыт работы в научно-исследовательских организациях и исследовательских подразделениях университетов.

Приветствуется знание языков программирования и английского.

В ведомстве обещают достойную зарплату и премию по итогам проекта.