РИАМО - 15 июл. Сотрудники полиции Одинцовского городского округа раскрыли кражу из квартиры в Кубинке, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

О преступлении правоохранителям стало известно после обращения жителя Кубинки, который пришел в дежурную часть Кубинского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу и заявил, что неустановленное лицо украло его ноутбук из квартиры. Ущерб от преступления составил 60 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 27-летний местный житель», – говорится в сообщении.

По факту совершенной кражи сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас задержанного заключили под стражу.