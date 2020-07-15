РИАМО - 15 июл. Во ходе осенней сессии в Государственной думе могут разработать проекты законов, устанавливающие систему госотчетности для религиозных организаций, а также систематизирующие взаимодействие данных организаций с государством, сообщает Федеральное агентство новостей.

Председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил, что последние случаи расколов и скандалов внутри религиозных сект убедили депутатов в необходимости выстроить систему государственной отчетности для взаимодействия религиозных организаций с государством.

«Для тех религиозных организаций, которые существуют более 30 лет, будет одна отчетность; для тех, кто только регистрируется, как религиозная группа — другая. Мы хотим, чтобы деятельность религиозных организаций избегала раскола, а для этого должны быть приняты меры, которые предупредят искусственное вмешательство в дела религиозных организаций», - пояснил Гаврилов.

Он добавил, что некоторые религиозные организации страны могут быть внесены в будущий реестр компаний РФ, которые помогали обществу во время пандемии коронавирусной инфекции и сами нуждаются в поддержке государства.

По его словам, также в Госдуме осенью планируют рассмотреть выделение средств из бюджета на реставрацию церквей и духовных памятников культуры, а также использование «духовного потенциала религии» в образовании.